Дожди испортят волгоградцам выходной день 8 октября

Общество 07.10.2023 21:41
0
07.10.2023 21:41
Непогода испортит жителям Волгоградской области выходной день. Уже сегодня вечером зарядил дождь. Сильные дожди прогнозируют синоптики и завтра, 8 октября, в регионе. Как сообщили V102.RU в волгоградском ЦГМС, осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура в отдельных районах опустится до 0, днем будет от +12 до +17 градусов.
Осадки, ветер и прохлада задержатся в регионе и в последующие дни. А в ночь на 10 октября в регионе ударят заморозки до -1. В Волгограде минуса пока не ожидается, но ночные температуры снизятся и к 10 октября в областном центре будет всего от +2 до +4 градусов.
В волгоградском небоскребе прошли соревнования «Высота 102»07.10.2023 20:59
Общество 07.10.2023 20:59
Под Волгоградом из-за ветра отменили файер-шоу на воде07.10.2023 18:26
Общество 07.10.2023 18:26
«Крестов не видно»: жители Волгоградской области жалуются на состояние кладбищ07.10.2023 18:04
Общество 07.10.2023 18:04
Фонд «Белка и Стрелка» стерилизует 300 собак в Волгоградской области07.10.2023 12:56
Общество 07.10.2023 12:56
Курсанты из ДНР волгоградской академии МВД приняли присягу на Мамаевом кургане07.10.2023 12:33
Общество 07.10.2023 12:33
Волгоградские депутаты меняют устав07.10.2023 11:23
Общество 07.10.2023 11:23
Волгоградцы фантазируют о будущем острова Сарпинский07.10.2023 11:01
Общество 07.10.2023 11:01
Бастрыкин помог волгоградцам отремонтировать дорогу07.10.2023 09:50
Общество 07.10.2023 09:50
Волжанам назвали условие начала отопительного сезона07.10.2023 08:28
Общество 07.10.2023 08:28
Имена двух участников СВО увековечат в Волгограде06.10.2023 20:52
Общество 06.10.2023 20:52
В Волгограде наградили призеров спартакиады Союзного государства06.10.2023 20:00
Общество 06.10.2023 20:00
На Украине погиб 42-летний доброволец из Волгоградской области06.10.2023 19:47
Общество 06.10.2023 19:47
Главный криминалист МВД России Казьмин посетил Волгоград06.10.2023 19:17
Общество 06.10.2023 19:17
Сотрудники ФСБ под Волгоградом почтили память погибшего в Чечне Александра Кораблева06.10.2023 18:42
Общество 06.10.2023 18:42
Котельные Волгограда подготовят к запуску тепла до 15 октября06.10.2023 17:08
Общество 06.10.2023 17:08