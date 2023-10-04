Под Волгоградом чиновники заплатят за укушенного собакой ребенка

С администрации Серафимовичского района взыскан моральный вред в размере 25 тысяч рублей за укушенного бездомной собакой ребенка. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в апреле прошлого года 9-летнего мальчика на детской площадке укусила собака. Ребенок получил травму в виде укушенной раны щеки и подбородка.

Известно, что пострадавший получил необходимые прививки, но помимо физических страданий он заработал и психологическую травму.



Выяснилось, что администрацией Серафимовичского муниципального района Волгоградской области не принималось надлежащих мер по организации отлова безнадзорных животных. В этой связи прокуратурой Серафимовичского района Волгоградской области в интересах несовершеннолетнего предъявлено в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Исковые требования прокуратуры были удовлетворены районным судом.

Решение суда не вступило в законную силу.

