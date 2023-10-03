Общество

«50 рублей за неделю?»: волгоградцы изумились ценам на куриное филе

Общество 03.10.2023 20:39
0
03.10.2023 20:39


Волгоградцев поразили цены на куриное филе в сетевых магазинах. Как рассказали V102.RU горожане, для которых из-за низкого дохода курятина являлась практически единственным доступным видом мяса, цены на этот продукт питания приблизились к 350 рублям. Покупателей возмутили в первую очередь темпы подорожания куриного филе.
- Неделю назад покупала филе Иловлинской птицефабрики  за 290 рублей. А сегодня – уже 339 по карте магазина! – возмущается пенсионерка Ирина Максимовна, позвонившая в редакцию и сообщившая эту новость. - Пятьдесят рублей за неделю – это слишком!
Ранее V102.RU сообщало, что с начала года куриные тушки  подорожали на 50 рублей и стоят теперь более 200 рублей за килограмм. В волгоградском отделении Банка России объясняли рост цен на продукцию животноводства возросшими издержками производителей и ослаблением рубля.
Между тем, накануне в ФАС РФ заявили, что направило запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен  крупнейшим производителям мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье», которые  занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке.
- Это означает, что компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение. В связи с этим в случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы, - заявили в антимонопольном органе.

При этом продукция «Приосколья» также реализуется в волгоградских супермаркетах.
 
Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.10.2023 21:39
Общество 03.10.2023 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 18:06
Общество 03.10.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 16:59
Общество 03.10.2023 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 16:49
Общество 03.10.2023 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 16:25
Общество 03.10.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 15:24
Общество 03.10.2023 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 15:04
Общество 03.10.2023 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.10.2023 13:22
Общество 03.10.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 12:58
Общество 03.10.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 12:31
Общество 03.10.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 11:25
Общество 03.10.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 10:50
Общество 03.10.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 09:54
Общество 03.10.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 09:52
Общество 03.10.2023 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2023 08:30
Общество 03.10.2023 08:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:39
Еще не мороз. В Волгоградской области в ночь на 4 октября резко похолодает до нуляСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде задержали сбившего подростка водителяСмотреть фотографии
20:39
«50 рублей за неделю?»: волгоградцы изумились ценам на куриное филеСмотреть фотографии
20:02
Футболист волгоградского «Ротора» Иван Пяткин поедет в БразилиюСмотреть фотографии
19:46
Волгоградские врачи нашли редкую болезнь у 3-летней девочкиСмотреть фотографии
18:58
Поджегший военкомат с людьми волгоградец отрекся от протеста против мобилизацииСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде жильцы элитных коттеджей оказались вне закона из-за водыСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде автокран въехал в вагончик с рабочимиСмотреть фотографии
16:59
Андрей Бочаров призвал волгоградцев быть готовыми к осложнению обстановкиСмотреть фотографии
16:49
Журналисты «Высоты 102» в Волгограде спустились в укрытие от ядерного удараСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Волгоград принимает этап Спартакиады союзного государства среди молодежиСмотреть фотографии
16:30
«Красный Октябрь» открыл обновленные бытовые помещения для 300 заводчанСмотреть фотографии
16:25
Вывезти невозможно. Попавшего под автобус школьника спасают в ЦРБ БыковоСмотреть фотографии
15:47
Банк Уралсиб запустил ипотечный «СуперСтарт» со ставкой от 2,99% годовыхСмотреть фотографии
15:37
В Быково Волгоградской области школьный автобус переехал ученикаСмотреть фотографии
15:24
Кадровик одного из заводов Волжского попалась на удочку аферистов-разводилСмотреть фотографии
15:04
В Котельниково готовятся изучать степные пейзажиСмотреть фотографии
14:35
Задержанный под Волгоградом житель Саратова получил 9 лет строгого режимаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
На Мамаевом кургане в Волгограде дети развернули гигантское Знамя ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
«Это условия, приближенные к боевым»: в Волгоградской области проверяют на прочность гражданскую оборонуСмотреть фотографии
13:55
Пожарные в Волгоградской области «положили глаз» на китайский внедорожник за 4,3 миллионаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде ищут очевидцев гибели двоих детей на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде возобновилось движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
13:14
Шойгу заверил в отсутствии планов Генштаба по дополнительной мобилизацииСмотреть фотографии
13:10
Полицией задержаны волгоградцы, открывшие стрельбу из автомата на улицеСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцев предупредили об угрозе со стороны «руководства» госоргановСмотреть фотографии
12:31
«Свободу Павлу Кошкину!»: в Волжском объявили сбор на коляску-вездеход для молодого инвалидаСмотреть фотографии
12:19
Охота на риски: в Котельниково прошла сессия по промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде больших чиновников загнали в подземку и проверили на радиациюСмотреть фотографии
10:50
Чиновники-замарашки из Дзержинского района в облсуде отбивались от уборки на двух улицахСмотреть фотографии
 