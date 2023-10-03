«50 рублей за неделю?»: волгоградцы изумились ценам на куриное филе





Волгоградцев поразили цены на куриное филе в сетевых магазинах. Как рассказали V102.RU горожане, для которых из-за низкого дохода курятина являлась практически единственным доступным видом мяса, цены на этот продукт питания приблизились к 350 рублям. Покупателей возмутили в первую очередь темпы подорожания куриного филе. Волгоградцев поразили цены на куриное филе в сетевых магазинах. Как рассказали V102.RU горожане, для которых из-за низкого дохода курятина являлась практически единственным доступным видом мяса, цены на этот продукт питания приблизились к 350 рублям. Покупателей возмутили в первую очередь темпы подорожания куриного филе.

Ранее V102.RU сообщало, что с начала года

Ранее V102.RU сообщало, что с начала года куриные тушки подорожали на 50 рублей и стоят теперь более 200 рублей за килограмм. В волгоградском отделении Банка России объясняли рост цен на продукцию животноводства возросшими издержками производителей и ослаблением рубля.

Между тем, накануне в ФАС РФ заявили, что направило запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен крупнейшим производителям мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье», которые занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Между тем, накануне в ФАС РФ заявили, что направило запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен крупнейшим производителям мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье», которые занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке.





При этом продукция «Приосколья» также реализуется в волгоградских супермаркетах.

- Неделю назад покупала филе Иловлинской птицефабрики за 290 рублей. А сегодня – уже 339 по карте магазина! – возмущается пенсионерка Ирина Максимовна, позвонившая в редакцию и сообщившая эту новость. - Пятьдесят рублей за неделю – это слишком!- Это означает, что компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение. В связи с этим в случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы, - заявили в антимонопольном органе.