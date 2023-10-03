Общество

Кадровик одного из заводов Волжского попалась на удочку аферистов-разводил

Общество 03.10.2023 15:24
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03.10.2023 15:24


Еще одна жительница Волгоградской области стала жертвой дистанционного мошенничества. Как сообщает V102.RU, женщина перевела аферистам почти 400 тысяч рублей личных накоплений. Еще 1,7 миллиона едва не оказались у злоумышленников. 

— Неизвестный, используя номер, зарегистрированный в Пермском крае, заявил потерпевшей, что на нее оформлен кредит и под предлогом отмены несанкционированной операции и перевода денежных средств на безопасный счет, завладел суммой в размере 386 000 рублей, — рассказали информагентству в правоохранительных органах. — Деньги, которые жертва перечислила неизвестным, оказались средствами из личных накоплений. Волжанка осуществила транзакцию через банкомат в супермаркете. 

Уточняется, что звонивший на этом не остановился, и попытался завладеть 1,7 миллиона рублей, оформленных как заемные средства. Однако передачу этой суммы, почуяв неладное, заблокировала служба безопасности одного из банков. 

Известно, что пострадавшая 62-летняя женщина работает кадровиком на одном из заводов Волжского. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали об афере, которую провернули в отношении ведущего бухгалтера одного из музеев Волгограда. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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