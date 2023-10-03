Волгоградцев предупредили об угрозе со стороны «руководства» госорганов





ГУ МВД России по Волгоградской области 3 октября призвало жителей региона с недоверием относиться в звонкам и сообщениям от лица руководителей госорганов и организаций. По информации полицейских, слишком доверчивые волгоградцы рискуют лишиться денег.

– В последнее время участились случаи создания мошенниками в популярных мессенджерах аккаунтов от имени руководителей госорганов, учреждений образования, крупных предприятий и организаций, – сообщают главке. – Действуя под их видом, работникам и служащим аферисты рассылают сообщения о необходимости взаимодействия с якобы представителями контролирующих или вышестоящих органов, силовых структур. И буквально через несколько минут гражданину действительно поступает звонок от такого «представителя».

Прикрываясь авторитетом руководства, звонящие, как правило, призывают организовать сбор средств на какие-либо цели, или, представившись сотрудником правоохранительных органов, банковским работником, поучаствовать в спецоперации.

– Для придания правдоподобности гражданам могут даже присылать различные документы – фотографии служебных удостоверений, бухгалтерскую и банковскую документацию, – рассказывают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Однако цель звонящих одна – убедить вас перечислить средства.

В очередной раз в ГУ МВД России по региону напоминают волгоградцам об опасности общения с неизвестными по телефону, в мессенджерах или где бы то ни было еще. Проще всего – прервать разговор, переписку и проверить информацию.

– Помните, в телефонном разговоре представители силовых ведомств не предлагают участие ни в каких оперативно-розыскных мероприятиях, – подчеркивают в региональном управлении МВД России.