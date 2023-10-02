



В Волгограде во вторник, 3 октября, пройдут масштабные учения по гражданской обороне. По информации администрации города-героя, в связи с этим утром и в разгар рабочего дня в Центральном и Ворошиловском районах будет остановлено движение скоростных трамваев, а на некоторых улицах автомобилисты не смогут припарковать транспорт.

Так, ограничение на движение, остановку и стоянку транспорта будет введено 3 октября на следующих дорогах:

с 06.00 до 17.00 на улице Канунникова в границах от ул. Козловской до поймы реки Царицы;

с 10.00 до 12.00 на ул. Чуйкова в границах от ул. Родимцева до ул. 13-й Гвардейской дивизии;

с 10.00 до 12.00 на ул. 13-й Гвардейской Дивизии в границах от ул. Советской до ул. Чуйкова.

– В связи с проведением учений на объектах скоростного трамвая этот вид транспорта приостановит свою работу с 9.00 до 13.00. После 13.00 трамвайные поезда вновь начнут работать в границах «Ельшанка» - «Центральный парк культуры и отдыха», – сообщают в мэрии.