



В информационном пространстве регулярно появляются публикации отдельных СМИ о нелюбви жителей Волгограда к родному городу. В ход идут любые доводы и аргументы, в том числе и те, которые формулируют нейросети. Здесь стоит отметить, что искусственный интеллект способен отвечать лишь на четко поставленные вопросы. Редакция «Высоты 102» спросила у нейросети Chat GPT, за что все же можно любить Волгоград и чем он прекрасен.

– Жители Волгограда могут любить свой город по разным причинам, – говорится в сгенерированном нейросетью ответе. И далее по пунктам:

Историческое наследие: «Волгоград богат историческими событиями, включая Сталинградскую битву, которая имела решающее значение во Второй мировой войне. Эта битва, память о ней и мемориалы оставляют незабываемый след и напоминают о мужестве и жертвах».





Культурное разнообразие. Кроме того, по версии искусственного интеллекта, Волгоград «богат культурными мероприятиями, музеями, театрами и памятниками, которые отражают его богатую историю и культурное разнообразие». А прекрасное в Волгограде то, что он «удивляет своей архитектурой, включая здания в сталинском стиле, современные постройки и уютные улочки, где слились старина и новаторство».

Расположение. Отмечает нейросеть и удачное расположение Волгограда – город-герой «находится на берегу Волги, что делает его красивым местом для жизни. Река, парки и пляжи придают городу уникальный характер. Близлежащие природные заповедники делают Волгоград привлекательным для любителей природы».





Общество и люди.

– Жители Волгограда могут любить свой город из-за теплой и гостеприимной атмосферы, а также из-за связей и дружелюбных отношений с соседями, – говорится в ответе Chat GPT. –В Волгограде много культурных и спортивных мероприятий, включая фестивали, концерты и спортивные соревнования.

К слову, отвечая на вопрос, почему некоторые все же не любят Волгоград, искусственный интеллект дипломатично отмечает: «Отношение к Волгограду, как и к любому другому городу, может быть субъективным и зависит от индивидуальных предпочтений и опыта».





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»