Какая погода ждет жителей Волгограда и области на новой неделе

В Волгоградской области синоптики обещают похолодание и дожди. Как сообщает V102.RU, на новой рабочей неделе ночные температуры опустятся до +2 градусов.

— По области в понедельник, 2 октября, осадки маловероятны, ветер юго-восточного направления со скоростью 6-11 м/с. В ночные часы за окном +7...+12 °С, при прояснении температура упадет до +2 °С, в дневной период столбики термометров покажут +20...+25 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — Вторник, 3 октября, принесет с собой небольшой дождь с грозой. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью по региону +8...+13 °С, при прояснении до +3 °С, днем +18...+23 °С.

В Волгограде первый рабочий день установится облачная с прояснениями погода.

— 2 октября в городе на Волге сильные осадки не ожидаются, ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. Ночью по городу +10...+12 °С, днем +22...+24 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 3 октября, в городе-герое в ночные и утренние часы пройдет кратковременный дождь. Днем осадки маловероятны. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью +11...+13 °С, днем воздух прогреется до +19...+21 °С.

По данным портала Gismeteo, с 2 по 8 октября в Волгограде начнется постепенное снижение дневной температуры. Если в начале недели столбики термометра приблизятся к значениям в +21 °С, то уже к воскресенью в областной столице днем будет всего +12 °С. В субботу, 7 октября, обещают сильный дождь. В ночь на 8 октября ночная температура упадет до +5 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»