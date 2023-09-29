В Камышине проезд в автобусах подорожает до 25 рублей

Общество 29.09.2023 19:44
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29.09.2023 19:44
Фото телеграм-канала администрации Камышина
С 1 октября 2023 года стоимость проезда в городских автобусах в Камышине Волгоградской области увеличится до 25 рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города. Раньше поездка обходилась в 20 рублей.
Соответственно, увеличивается и цена проездных. Для учащихся она составит 375 рублей; для студентов - 750 рублей; для граждан - 1250 рублей.
Ранее V102.RU сообщало о планах администрации города изменить тарифы на проезд в городских автобусах.
Стоимость проезда крайний раз повышалась в Камышине в 2020 году.
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