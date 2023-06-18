Общество

В Волгограде издадут книгу об истории БК-31 и откроют лабораторию

Общество 18.06.2023 12:36
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18.06.2023 12:36


Волгоградский проект «Бронекатер 31» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Как сообщает V102.RU, всего для участия было подано 11 379 заявок из 88 регионов России. 

— Более трех миллионов рублей получит военно-исторический музей «Наследие» на реализацию проекта «Бронекатер 31: Образовательная лаборатория 2.0» — инициатива стала победителем второго конкурсного отбора Фонда президентских грантов в 2023 году. Итоги были подведены на заседании координационного комитета под председательством Сергея Кириенко. Проект реализуют в  течение года, — рассказали информагентству в пресс-службе администрации Волгоградской области. 

Волгоградский проект «Бронекатер 31: Образовательная лаборатория 2.0» получил наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы и вошел в число лучших социально ориентированных проектов. Выигравшая грант инициатива стала продолжением проекта «Бронекатер БК 31. Поиск», вошедшего в 2021 году в 100 лучших, поддержанных Фондом президентских грантов.

Теперь об истории военного бронекатера расскажут на страницах книги, которая в скором времени будет издана. Читателям расскажут о боевом пути катера, его гибели, обнаружении и подъеме со дна Волги спустя десятилетия. 

Второй этап представляет собой создание образовательной лаборатории для школьников и студентов Волгоградской области. Молодые люди смогут прослушать лекции и  семинары, поучаствовать в мастер-классах и круглых столах. Историки, инженеры, криминалисты, архивные работники и реставраторы расскажут учащимся о проведенной за пять лет работе, которая, как правило, скрыта от глаз рядового жителя, по восстановлению исторической истины. 

Также будет реализована серия аудио-подкастов и видео. Все материалы будут транслироваться в собственных соцсетях и на ресурсах партнеров.

Напомним, что экспозиция БК-31 стал новой точкой притяжения горожан и гостей города-героя Волгограда. в июле 2022 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в торжественном открытии участка новой набережной у бронекатера и памятного знака морякам Волжской флотилии. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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