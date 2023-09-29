Положительно относятся к китайским товарам 55% жителей ЮФО

Общество 29.09.2023 17:21
0
29.09.2023 17:21
В превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России для нашей страны больше плюсов, чем минусов, считают 67% жителей Южного федерального округа. 58% положительно относятся к китайским товарам. Наиболее полюбились южанам произведенные в Китае бытовые мелочи, одежда и обувь, электроника, игрушки и товары для детей. Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».
55% положительно относятся к китайским товарам (11% определенно да, 44% скорее да). О нейтральном отношении к китайским товарам заявили 42%, отрицательно к ним относятся лишь 2%.
Больше всего россиянам нравятся произведенные в Китае бытовые мелочи, одежда и обувь, электроника, игрушки и товары для детей. Китайские бытовые мелочи не хуже европейских по мнению 68%, не согласны с такой точкой зрения лишь 11% респондентов. 53% опрошенных считают достойной заменой товарам из Европы китайскую одежду обувь, не согласны с этим 18%. По мнению 55%, не хуже европейской китайская электроника и бытовая техника, 16% не согласны с этим. По мнению 55%, качественно заменяют европейскую продукцию игрушки и товары для детей из Китая. Иначе думают 16%.
Высоко оценивают качество китайской мебели 40% опрошенных. Китайские продукты питания достойной заменой ушедших из России товаров европейских брендов считают 35% опрошенных. 41% считают достойной заменой китайские товары из кожи и меха.
По мнению 40% респондентов, достойно заменяют ушедшие европейские марки в России китайские автомобили (но 29% не согласны с этим). 45% считают качественной заменой европейским китайские автомобильные товары и аксессуары.
В превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России больше плюсов, чем минусов видят 67% опрошенных (скорее да 46%, определенно да 21%). По мнению 17%, минусов больше, чем плюсов (скорее да 11%, определенно да 6%). 16% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Бывший мэр Санкт-Петербурга приехал в Михайловку29.09.2023 20:01
Общество 29.09.2023 20:01
В Камышине проезд в автобусах подорожает до 25 рублей29.09.2023 19:44
Общество 29.09.2023 19:44
Суд Волгограда признал Бронекатер БК-31 имуществом «Наследия»29.09.2023 18:44
Общество 29.09.2023 18:44
«У нас тут беженцев полно»: жители СНТ в Волгограде требуют регулярный автобус до дачного поселка29.09.2023 17:51
Общество 29.09.2023 17:51
Большая поддержка малого и среднего бизнеса29.09.2023 15:30
Общество 29.09.2023 15:30
В «Царицынской опере» пройдет мировая премьера «Маленького принца»29.09.2023 15:15
Общество 29.09.2023 15:15
Призывную комиссию создали в Волгоградской области29.09.2023 15:06
Общество 29.09.2023 15:06
Защитившим от атома: в Волгограде почтили память ликвидаторов Кыштымской аварии29.09.2023 14:31
Общество 29.09.2023 14:31
Под Волгоградом силовики нагрянули в самый лакомый для мигрантов район29.09.2023 13:51
Общество 29.09.2023 13:51
Встречайте кроссовер будущего JAECOO – скоро в Волгоградe29.09.2023 11:57
Общество 29.09.2023 11:57
Инвалид из Волгограда вынуждена искать помощи у Бастрыкина из-за бездействия УК29.09.2023 10:50
Общество 29.09.2023 10:50
Под Волгоградом отбили условную атаку беспилотников29.09.2023 10:49
Общество 29.09.2023 10:49
В Волжском к школе № 14 прибыли пожарные и полиция: видео29.09.2023 09:25
Общество 29.09.2023 09:25
Волгоградские малыши создали будущее Сарпинского из картона и пластилина28.09.2023 21:36
Общество 28.09.2023 21:36
Пропавшего при странных обстоятельствах рыбака нашли мертвым под Волгоградом28.09.2023 21:00
Общество 28.09.2023 21:00