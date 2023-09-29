Общество

Защитившим от атома: в Волгограде почтили память ликвидаторов Кыштымской аварии

Общество 29.09.2023 14:31
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29.09.2023 14:31


В Центральном районе Волгограда сегодня, 29 сентября, прошла акция в память о ликвидаторах последствий аварии на химическом комбинате «Маяк».

Напомним, в результате взрыва в закрытом городе Челябинск-40 (нане Озёрск) в 1957 году в атмосферу выбросило 20 миллионов кюри. Для устранения последствий в Челябинскую область были командированы сотни тысяч военнослужащих и гражданских, в том числе отмобилизованных. Все они получили предельную дозу облучения.


Памятные мероприятия в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102», прошли сегодня у памятника «Защитившим от атома» на ул. 13-й Гвардейской в центре города. В возложении цветов принимали участие сотрудники и начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области, генерал-майор  Николай Любавин, зампред комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной Волгоградской области Валерий Головин, юнармейцы, кадеты. 


Отметим, что среди ликвидаторов последствий Кыштымской аварии было немало жителей Сталинградской области. Сегодня к памятнику «Защитившим от атома» в центре города-героя смогли приехать лишь восемь участников событий 66-летней давности. Всего же в Волгоградской области на сегодня проживает порядка 40 ликвидаторов аварии – всем им уже более 80 лет, самые молодые из них – те, кто был направлен в Челябинскую область во время срочной службы в армии.  

Перед собравшимися сегодня выступал Анатолий Зинченко – житель Волгограда и один из тех, кому во время службы в армии пришлось ликвидировать последствия техногенной аварии. С его слов, молодых солдат привлекали к расчистке зараженных территорий, а именно – к ликвидации деревень и сел. 


Отметим, что все данные об аварии в закрытом городе Челябинск-40 были тут же засекречены. В том числе расписки о неразглашении подписали и жители Сталинградской области, участвовавшие в ликвидации последствий. Лишь спустя десятилетия о подвиге земляков узнали в регионе, а позже участников событий 66-летней давности приравняли к ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. 



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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