Защитившим от атома: в Волгограде почтили память ликвидаторов Кыштымской аварии





В Центральном районе Волгограда сегодня, 29 сентября, прошла акция в память о ликвидаторах последствий аварии на химическом комбинате «Маяк».

Напомним, в результате взрыва в закрытом городе Челябинск-40 (нане Озёрск) в 1957 году в атмосферу выбросило 20 миллионов кюри. Для устранения последствий в Челябинскую область были командированы сотни тысяч военнослужащих и гражданских, в том числе отмобилизованных. Все они получили предельную дозу облучения.





Памятные мероприятия в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102», прошли сегодня у памятника «Защитившим от атома» на ул. 13-й Гвардейской в центре города. В возложении цветов принимали участие сотрудники и начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области, генерал-майор Николай Любавин, зампред комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной Волгоградской области Валерий Головин, юнармейцы, кадеты.





Отметим, что среди ликвидаторов последствий Кыштымской аварии было немало жителей Сталинградской области. Сегодня к памятнику «Защитившим от атома» в центре города-героя смогли приехать лишь восемь участников событий 66-летней давности. Всего же в Волгоградской области на сегодня проживает порядка 40 ликвидаторов аварии – всем им уже более 80 лет, самые молодые из них – те, кто был направлен в Челябинскую область во время срочной службы в армии.

Перед собравшимися сегодня выступал Анатолий Зинченко – житель Волгограда и один из тех, кому во время службы в армии пришлось ликвидировать последствия техногенной аварии. С его слов, молодых солдат привлекали к расчистке зараженных территорий, а именно – к ликвидации деревень и сел.





Отметим, что все данные об аварии в закрытом городе Челябинск-40 были тут же засекречены. В том числе расписки о неразглашении подписали и жители Сталинградской области, участвовавшие в ликвидации последствий. Лишь спустя десятилетия о подвиге земляков узнали в регионе, а позже участников событий 66-летней давности приравняли к ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»