Какую погоду прогнозируют на выходные в Волгограде и области

Синоптики уверяют, что предстоящие выходные станут последними теплыми и солнечными днями — уже в начале октября температура постепенно будет снижаться, а солнце уступит место тучам и дождям. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, 1 октября ночные температуры при определенных условиях могут опуститься до +2 градусов.

— В субботу, 30 сентября, по области осадки не ожидаются, ветер северной четверти со скоростью 6-11 м/с. В ночной период +9...+14 °С, при прояснении +3...+8 °С, в дневные часы +22...+27 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Воскресенье, 1 октября, принесет с собой ветер юго-восточного направления 6-11 м/с и отсутствие дождей. Ночью +7...+12 °С, при прояснении температура упадет до +2...+7 °С, днем составит +20...+25 °С.

В Волгограде в последний день сентября обещают отсутствие осадков и северный ветер. Его порывы составят 6-11 м/с. Ночью по городу +12...+14 °С, днем +23...+25 °С.

— 1 октября в городе на Волге без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ночью за окном +10...+12 °С, после обеда +22...+24 °С, — добавили волгоградские прогнозисты.

Завтра, 29 сентября, в областном центре без существенных осадков, ветер северного направления 6-11 м/с и днем воздух прогреется до +23...+25 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»