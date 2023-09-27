Общество

Путин совершил кадровые перестановки в судах Волгограда и области

Общество 27.09.2023 19:40
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27.09.2023 19:40


Президент России Владимир Путин сегодня, 27 сентября, подписал указ, которым назначил нового председателя Краснооктябрьского районного суда Волгограда, а также заместителя председателя Волгоградского областного суда. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, глава государства утвердил в должностях зампреда Волжского горсуда и зампреда Кировского районного суда Волгограда. Также указом утверждены судьи трех судов Волгоградской области. 

Так, указом президента России Владимира Путина председателем Краснооктябрьского районного суда Волгограда назначена Шабунина Оксана Владимировна, должность заместителя председателя Волгоградского областного суда занял Клочков Александр Владимирович. 

Заместителем председателя Волжского городского суда стала, согласно указу, Валентина Лиманская,  заместителем председателя Кировского районного суда  Волгограда – Татьяна Добраш. 

В Волгоградском областном суде справлять правосудие в должности судьи предстоит Марии Волковой. Судьей Серафимовичского районного суда назначен Игорь Чернов, судьей Суровикинского районного суда – Олеся Водопьянова. 

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