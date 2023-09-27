Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в Волгограде

В Волгограде переносится срок открытия реконструируемого участка линии скоростного трамвая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городскую администрацию, движение в полном объеме обещают запустить в октябре. При этом конкретная дата не называется.

— Смещение сроков с сентября на октябрь произошло в силу объективных причин — из-за задержки в поставке материалов подрядчиками. Движение в полном объеме возобновится в октябре, — обозначили в пресс-службе мэрии Волгограда.

Как стало известно ИА «Высота 102», к задержке запуска движения привела, в том числе затянувшаяся поставка специального гранитного щебня. Материалы везли с Урала.

В горадмине уточнили, что тем не менее на реконструируемом участке наземной линии СТ выполнено больше 90% запланированных работ. Подрядчик смонтировал 2,8 из 3 километров пути от станции «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской».

— Завершается монтаж контактной сети — уже установлены все 88 опор, осталось закрепить на специальные кронштейны и подвесы провод на участке протяженностью порядка 200 метров, — добавили в администрации областного центра. — Продолжается монтаж новых остановочных павильонов. Они появятся на всех станциях СТ.

Напомним, что с 8 сентября скоростной трамвай начал движение в усеченном варианте от станции «Ельшанка» до станции «ЦПКиО». На время реконструкции СТ заменили троллейбусы № 8а и № 10а. На линии выпустили дополнительный подвижной состав. Также начал действовать временный маршрут № 8к по Первой продольной. Продолжают развозить пассажиров утренние и вечерние автобусы, курсирующие по маршруту «Гостиница «Старт» — Ж/д вокзал».

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Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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