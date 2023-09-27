От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусорки

Общество 27.09.2023 09:52
0
27.09.2023 09:52
Эталонные контейнерные площадки, за состоянием которых добросовестно следят управляющие компании, появились в Волгограде. Как сообщает V102.RU, эти места волгоградцам озвучил региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоЦентр», который составил рейтинг образцовых управляющих компаний.
Лидеры списка определись на основании ряда критериев, в числе которых не только чистота и порядок на контейнерных площадках, но и порядок накопления отходов, которые граждане выносят на мусорку.
– В рейтинг вошли все управляющие компании Волгограда, – пояснил первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев. – Но мы все должны понимать, что каждый участник «мусорной» реформы должен исполнять добросовестно свои обязанности. Регоператор должен вовремя вывозить, а собственники площадок должны обеспечивать их уборку, ну и самое важное – отношение населения.
Специалисты напоминают, что на контейнерные площадки можно выбрасывать не весь мусор. Есть запрещенные отходы, такие как автомобильные шины, ветки и строительный мусор.
Смело можно выбрасывать отходы жизнедеятельности, в числе которых упаковки, остатки пищи, предметы одежды, старая мебель и т.п.
– Предыдущий оператор запустил территорию до сплошного безобразия, сейчас все выгребли, привели в порядок, но если бы еще и люди не бросали то, что нельзя, то было все гораздо проще и чище, – сообщила журналистам представитель одной из УК Кировского района Волгограда.
К слову, управляющие организации Кировского района – ГК «Южные районы Волгограда», УК «Колизей», которые обслуживают новые жилые микрорайоны, стали лидерами своеобразного рейтинга «чистоты». Почти все контейнерные площадки здесь закрытого типа, с ограждением, бетонным покрытием и пандусами для спуска контейнеров.
На первые места рейтинга также попали следующие управляющие компании:
– в Тракторозаводском районе – это УК «ТЗР», УК «Перспектива ЖКХ», УК «Весна». Они обслуживают контейнерные площадки по улицам Богомольца, Тулы, Колумба, Флотилии;
– в Краснооктябрьском районе v УК «Сигма-Юг», УК «Тандем». В их управлении находятся площадки по проспекту Ленина (123,117,115 и др.), Кузнецова и др.
– в Центральном районе – УК «Центрального района»;
– в Ворошиловском – УК «Ворошиловского района»;
– в Дзержинском районе – УК «Семь ветров»;
– в Советском районе – УК «Долина» и УК «61/13»;
– в Красноармейском районе – УК «Веста».
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО Волгоград27.09.2023 12:35
Общество 27.09.2023 12:35
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храм27.09.2023 11:51
Общество 27.09.2023 11:51
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимы27.09.2023 09:30
Общество 27.09.2023 09:30
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в Волгограде27.09.2023 09:29
Общество 27.09.2023 09:29
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспорт27.09.2023 09:19
Общество 27.09.2023 09:19
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водой26.09.2023 21:59
Общество 26.09.2023 21:59
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупцию26.09.2023 21:18
Общество 26.09.2023 21:18
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видео26.09.2023 20:29
Общество 26.09.2023 20:29
«Я нес Чарли на руках»: волгоградец ищет видео с отравившим его пса догхантером26.09.2023 20:08
Общество 26.09.2023 20:08
В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористами26.09.2023 18:28
Общество 26.09.2023 18:28
Кадыров рассказал Собчак о желании волгоградца Никиты Журавеля принять ислам26.09.2023 16:08
Общество 26.09.2023 16:08
Талантливым волгоградским студентам открылись новые перспективы26.09.2023 15:56
Общество 26.09.2023 15:56
Заболеваемость ОРВИ за неделю в Волгоградской области выросла на 24%26.09.2023 14:31
Общество 26.09.2023 14:31
«А сам не плошай»: губернатор Бочаров поставил прививку от гриппа26.09.2023 13:59
Общество 26.09.2023 13:59
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Алексей Дьяков26.09.2023 13:15
Общество 26.09.2023 13:15