Общество

От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусорки

Общество 27.09.2023 09:52
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27.09.2023 09:52


Эталонные контейнерные площадки, за состоянием которых добросовестно следят управляющие компании, появились в Волгограде. Как сообщает V102.RU, эти места волгоградцам озвучил региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоЦентр», который составил рейтинг образцовых управляющих компаний.
Лидеры списка определись на основании ряда критериев, в числе которых не только чистота и порядок на контейнерных площадках, но и порядок накопления отходов, которые граждане выносят на мусорку.
В рейтинг вошли все управляющие компании Волгограда, – пояснил первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев. – Но мы все должны понимать, что каждый участник «мусорной» реформы должен исполнять добросовестно свои обязанности. Регоператор должен вовремя вывозить, а собственники площадок должны обеспечивать их уборку, ну и самое важное – отношение населения. 


Специалисты напоминают, что на контейнерные площадки можно выбрасывать не весь мусор. Есть запрещенные отходы, такие как автомобильные шины, ветки и строительный мусор.
Смело можно выбрасывать отходы жизнедеятельности, в числе которых упаковки, остатки пищи, предметы одежды, старая мебель и т.п.
– Предыдущий оператор запустил территорию до сплошного безобразия, сейчас все выгребли, привели в порядок, но если бы еще и люди не бросали то, что нельзя, то было все гораздо проще и чище,  сообщила журналистам представитель одной из УК Кировского района Волгограда. 
К слову, управляющие организации Кировского района – ГК «Южные районы Волгограда», УК «Колизей», которые обслуживают новые жилые микрорайоны, стали лидерами своеобразного рейтинга «чистоты». Почти все контейнерные площадки здесь закрытого типа, с ограждением, бетонным покрытием и пандусами для спуска контейнеров.
На первые места рейтинга также попали следующие управляющие компании:
– в Тракторозаводском районе – это УК «ТЗР», УК «Перспектива ЖКХ», УК «Весна». Они обслуживают контейнерные площадки по улицам Богомольца, Тулы, Колумба, Флотилии; 
– в Краснооктябрьском районе v УК «Сигма-Юг», УК «Тандем». В их управлении находятся площадки по проспекту Ленина (123,117,115 и др.), Кузнецова и др. 
– в Центральном районе – УК «Центрального района»;
– в Ворошиловском – УК «Ворошиловского района»;
– в Дзержинском районе – УК «Семь ветров»;
– в Советском районе – УК «Долина» и УК «61/13»;
– в Красноармейском районе – УК «Веста».

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