Общество

Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупцию

Общество 26.09.2023 21:18
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26.09.2023 21:18


В Волгоградской области парламентарии смягчили региональное законодательство об ответственности депутатов, чиновников и муниципальных служащих за коррупционные правонарушения. Как сообщает V102.RU, соответствующие изменения внесены в ряд законодательных актов Волгоградской области, регулирующие порядок привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения различных представителей власти.

Местные законодатели ссылаются на Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который предусматривает освобождение от ответственности чиновников за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенных по не зависящим от них обстоятельствам. 

Закон о «нечаянной» коррупции Госдума приняла в марте текущего года

В Волгоградской области, согласно принятым поправкам, «нечаянную» коррупцию простят депутатам областной думы, лицам, замещающим государственные должности, руководителям и аудиторам контрольно-счетных органов, омбудсменам, сотрудникам аппарата облдумы, членам избирательных комиссий, муниципальным служащим.

Поправки вступили в силу.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона» 

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