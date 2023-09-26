Прокуратура защитила права жителей станицы Суводская в Дубовском районе, которую местные власти лишили транспортного обслуживания. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с ноября 2022 года автобусное сообщение между станицей Суводская и городом Дубовка было приостановлено.

- Вопреки муниципальному маршруту №107 «с. Горный Балыклей – г. Дубовка (АС)» Дубовского района, который предусматривает в обязательном порядке транспортное обслуживание ст.Суводская, заезд в указанный населенный пункт не осуществлялся, - рассказала Черединина.

Измученные этой проблемой жители обратились с жалобой в прокуратуру. В адрес главы администрации Дубовского района внесено было представление об устранении нарушений законодательства о транспортном обслуживании населения. В настоящее время автобусное сообщение установлено.

Согласно открытым данным, на 1 сентября 2023 года в станице Суводская проживает 334 человека.