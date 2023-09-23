Сегодня, 23 сентября, в Волгограде реконструкторы воссоздали один из эпизодов боев за Мамаев курган – стратегическую высоту 102.0, передает V102.RU.
- Бабахало минут 20, наверное. Мы знали, что на Мамаевом кургане будет реконструкция, поэтому не переживали, - рассказали информагентству жители Краснооктябрьского района.
По данным музея-заповедника «Сталинградская битва», сегодняшнее мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Сталинградской битве.
- Зрителями реконструкции стали сотни горожан и гостей Волгограда, в том числе участники проходящего в эти дни Всероссийского форума патриотических клубов и объединений вузов России «Родная Земля», - сообщили в музее-панораме.
Масштабная военно-историческая реконструкция «Соединение фронтов. Второй штурм Сталинграда» состоялась на южном склоне Мамаева кургана. В ней приняли участие реконструкторы из Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Тамбовской областей и Краснодарского края.
Организаторами военно-исторической реконструкции выступили клуб «Сталинград Армия Дон» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и музея-заповедника «Сталинградская битва».
Фото: музея-заповедника «Сталинградская битва»