Сегодня, 23 сентября, в Волгограде реконструкторы воссоздали один из эпизодов боев за Мамаев курган – стратегическую высоту 102.0, передает V102.RU.





- Бабахало минут 20, наверное. Мы знали, что на Мамаевом кургане будет реконструкция, поэтому не переживали, - рассказали информагентству жители Краснооктябрьского района.

По данным музея-заповедника «Сталинградская битва», сегодняшнее мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Сталинградской битве.





- Зрителями реконструкции стали сотни горожан и гостей Волгограда, в том числе участники проходящего в эти дни Всероссийского форума патриотических клубов и объединений вузов России «Родная Земля», - сообщили в музее-панораме.





Масштабная военно-историческая реконструкция «Соединение фронтов. Второй штурм Сталинграда» состоялась на южном склоне Мамаева кургана. В ней приняли участие реконструкторы из Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Тамбовской областей и Краснодарского края.





Организаторами военно-исторической реконструкции выступили клуб «Сталинград Армия Дон» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и музея-заповедника «Сталинградская битва».

Фото: музея-заповедника «Сталинградская битва»