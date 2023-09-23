Радиоэлектронные засады и подавление радио-, радиорелейных и спутниковых каналов связи отработали подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, в ходе тренировки также подавлялись каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации.

В ходе совершенства методов радиоэлектронной борьбы применялись специальные комплексы «Борисоглебск», осуществляющие радиоэлектронную разведку и подавление в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции помех.

Вначале были проведены радиоэлектронные засады, а потом операторы станций провели внезапное выборочное подавление выявленных каналов управления «противника», фактически выдавив его со свободных от помех частот прицельными и заградительными радиоэлектронными ударами.

Фото: ЮВО