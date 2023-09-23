В Волгограде из-за солнечного излучения пропадет ТВ-сигнал

Кратковременные перерывы в работе телевидения начнутся в Волгограде с 30 сентября и продолжатся до 19 октября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть, причина – солнечная интерференция, которая искажает сигнал со спутника. Это сезонное явление наблюдается ежегодно.

Так, с 30 сентября и в последующие дни из-за солнечного излучения с 10:52 до 11:35 возможны помехи в работе пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2.

Кроме того, в двух населенных пунктах Волгоградской области отключат телевидение на время проведения профилактических работ.

26 сентября с 10:00 до 16:00 по этой причине пропадет телесигнал в станице Аржановская Алексеевского района. 28 сентября пакеты программ РТРС-1, РТРС-2 и Радио России не будут работать с 10:00 до 16:00 в станице Усть-Бузулукской этого же района.