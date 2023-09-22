Какая погода ожидает Волгоград и область на выходные

Специалисты Волгоградского ЦГМС рассказали о погоде на предстоящих выходных. Как сообщает V102.RU, дневные температуры приблизятся почти к летним значениям.

— Завтра, 23 сентября, по региону осадки маловероятны. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. В ночные часы +9...+14 °С, при прояснении температура упадет до +4...+9 °С, днем воздух прогреется до +22...+27 °С, — заявили синоптики. — В воскресенье, 24 сентября, по области также без дождей, ветер юго-восточный 7-12 м/с. В ночной период +9...+14 °С, при прояснении +4...+9 °С, после обеда +22...+27 °С.

В Волгограде первый выходной порадует отсутствием дождей. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. Ночью в областной столице +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.

— В воскресенье в городе-герое будет облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

Сегодня в областном центре сухо и ветрено. Температура днем составит +25...+27 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»