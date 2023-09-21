Волгоградских автомобилистов заставят наворачивать круги из-за закрытого переезда

Железнодорожный переезд на 1062 километре перегона Пост 6 км — Разгуляевка в месте соединения улицы Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда с улицей имени 62-й Армии в рабочем поселке Городище Волгоградской области закроют уже сегодня вечером. Как сообщает V102.RU, временные ограничения вводятся из-за ремонтных работ.

— Временный запрет будет действовать с 22.00 21 сентября до 00.00 22 сентября. В указанные часы проезд автомобилей отрегулирует сигналист, — уточнили информагентству в пресс-службе Приволжской ЖД.

Отмечается, что с 00.00 до 06.00 21 сентября движение машин через вышеуказанный переезд будет закрыто полностью. В Волгограде автомобилисты могут объехать закрытый участок по улице Краснополянской, проезду Дорожников, улице Исторической и автодороге М-6 «Каспий». В Городище объезд возможен по улицам Баррикадная, Коммунальная и Андреева.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

Под Волгоградом временно закроют железнодорожный переезд