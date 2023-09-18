Под Волгоградом временно закроют железнодорожный переезд





С 22:00 18 сентября до 00:00 19 сентября будет закрыт железнодорожный переезд в Городищенском районе Волгоградской области, передает V102.RU. По информации Приволжского отделения железной дороги, это связано с проведением ремонтных работ.

Ограничение движение временно вводится на 1062 км перегона Пост 6 км – Разгуляевка (в месте соединения ул. Краснополянская в Дзержинском районе Волгограда с ул. имени 62-й Армии в рабочем поселке Городище).

- В указанное время проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения (сигналистом), - пояснили в Приволжском отделении.

С 00:00 до 6:00 19 сентября движение автотранспорта через указанный переезд будет закрыто полностью. Объезд возможен по улицам Краснополянская, Дорожников, Историческая и автомобильной дороге М-6 «Каспий», в рабочем поселке Городище – по улицам Баррикадная, Коммунальная и Андреева.



