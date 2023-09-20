



В Волгограде сегодня, 20 сентября, участник Сталинградской битвы, ветеран МВД Николай Ананьевич Небыков отмечает свое 101-летие. Как сообщает ИА «Высота 102», поздравить волгоградского долгожителя с Днем рождения в Котельниковский район Волгоградской области сегодня утром приехали сотрудники ГУ МВД Росси – начальник Управления по работе с личным составом полковник полиции Денис Кузнецов и начальник областного Управления по вопросам миграции полковник полиции Виктор Вологин. От имени начальника Главка генерал-майора полиции Дмитрия Вельможко Николаю Ананьевичу вручили приветственный адрес и ценные подарки.

Николай Ананьевич Небыков родился в хуторе Дарганов Котельниковского района Сталинградской области. 20 декабря 1941 года 19-летний Николай был призван на воинскую службу в ряды Красной Армии. Из военкомата был направлен в училище связи – Красные казармы города Сталинграда. Учился на офицера по сокращенному курсу. Вместо положенных десяти месяцев, Николай окончил училище за четыре.





Участник Сталинградской битвы служил в 64-й Армии под командованием Шумилова. В марте 1943 года Николай Небыков проходил службу на наблюдательном пункте станции Бекетовка, а 22 августа 1944 года дошел до Румынии, где был тяжело ранен. После лечения в военном госпитале в Махачкале был признан негодным к прохождению дальнейшей воинской службы и направлен в запас.

Николай Ананьевич Небыков награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией», другими боевыми, ведомственными и трудовыми наградами.

– С ноября 1945 по 1979 год был начальником паспортного стола в городе Котельниково. Прослужив в должности 34 года, ушел на пенсию в звании подполковника милиции. Десятилетия его безукоризненной службы – настоящий пример для нынешних сотрудников миграционной службы, – отмечают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В 2022 году специализированному полицейскому кадетскому классу среднеобразовательной школы № 4 города Котельниково по инициативе волгоградских полицейских присвоено имя «Кадетский класс имени подполковника милиции Николая Ананьевича Небыкова».

Кадеты также сегодня пришли, чтобы поздравить ветерана, выразить ему слова признательности, пожелать здоровья и благополучия.