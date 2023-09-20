Общество

Мэрию Волгограда обязали оплатить содержание в клетках агрессивных собак

Общество 20.09.2023 11:53
0
20.09.2023 11:53


Волгоградский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда по содержанию агрессивных собак в изолированных условиях, создание которых должна профинансировать администрация города, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, с иском в Центральный районный суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился прокурор Волгограда. На заседании установлено, что организация деятельности по обращению с животными без владельцев, которые обитают на территории Волгограда, находится в компетенции департамента городского хозяйства.

Для содержания таких животных оборудован пункт временного размещения, который состоит из 54 вольеров, в которых могут находиться до 550 животных. Условий для размещения агрессивных животных, которые не могут быть возвращены на прежние места обитания до передачи их новым владельцам или естественной смерти, нет.

По данным территориального Управления Роспотребнадзора, в 2022 году в больницы обратилось 5001 человек по поводу укусов животных. Из этого количества 1273 пострадавших - дети. Антирабическая помощь, которая проводился для предотвращения заболевания бешенством, в прошлом году проводилась 2904 укушенным гражданам, среди которых 698 детей.

На суде прозвучало, что только в прошлом году требовалось финансирование для содержания животных в количестве 1000 особей, но на это средств так и не выделили.

Решением Центрального районного суда на администрацию Волгограда возложена обязанность в течение 6 месяцев с момент вступления судебного решения в законную силу профинансировать эти мероприятия. Администрация города пыталась обжаловать это решение, но апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Читайте по теме:

В Волгоградской области бездомным животным рассчитали квадратные метры в приютах

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.09.2023 15:11
Общество 20.09.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2023 15:01
Общество 20.09.2023 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2023 13:00
Общество 20.09.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2023 09:39
Общество 20.09.2023 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2023 09:35
Общество 20.09.2023 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.09.2023 09:10
Общество 20.09.2023 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2023 09:08
Общество 20.09.2023 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.09.2023 08:47
Общество 20.09.2023 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2023 07:39
Общество 20.09.2023 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 21:01
Общество 19.09.2023 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 20:20
Общество 19.09.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 19:56
Общество 19.09.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 19:24
Общество 19.09.2023 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 18:22
Общество 19.09.2023 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 18:05
Общество 19.09.2023 18:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:11
В аптеках Волгограда исчезли оригинальные препараты от инфаркта и ракаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде участник Сталинградской битвы Николай Небыков отметил 101-летиеСмотреть фотографии
14:25
Волгоградец под Воронежем пошел на таран трактора и покалечилсяСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде пробили газопровод при обустройстве парковкиСмотреть фотографии
13:10
Срок действия водительских прав могут продлить в РоссииСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде нашли архивное фото с утраченным барельефом Сталина в центре городаСмотреть фотографии
12:25
СК после шумихи в СМИ обратил внимание на опасный дом в переулке ФабричномСмотреть фотографии
11:53
Мэрию Волгограда обязали оплатить содержание в клетках агрессивных собакСмотреть фотографии
11:12
Надо потерпеть. В Волгограде запустят четыре новых автобусных маршрутаСмотреть фотографии
10:02
В центре Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:39
Пропавшего волгоградца со шрамом на лбу нашли в реанимацииСмотреть фотографии
09:35
Когда реальность и ожидания не совпадают? Волгоградцам отвечают энергетикиСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области ожидают автоделегацию «мобильных сенаторов» из МосквыСмотреть фотографии
09:10
В процесс по делу об убийстве IT-специалиста в Волгограде вмешался форс-мажорСмотреть фотографии
09:08
Траты на отпуск в этом году выросли у 39% жителей ЮФОСмотреть фотографии
09:01
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфонеСмотреть фотографии
08:47
«Набросилась на хозяйку»: в станице Волгоградской области объявили карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
08:09
Зарплату до 190 тысяч рублей с бесплатными бургерами предлагают волгоградцамСмотреть фотографии
07:39
Под Волгоградом экс-чиновник после скандала с учителем ударился в спортСмотреть фотографии
21:23
Волгоградский «Каустик» проиграл второй матч подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
21:01
В Камышине освятят начало строительства Аллеи СлавыСмотреть фотографии
20:20
Седого мужчину со шрамом на лбу разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:56
Сгореть, чтобы расселили?: в Волгограде жильцы аварийного дома боятся повторить судьбу соседней двухэтажкиСмотреть фотографии
19:24
Клещи покусали в Волгоградской области 2536 человекСмотреть фотографии
18:53
Сын бизнесмена устроил опасный дрифт в Волгограде на BMW без номеровСмотреть фотографии
18:22
Главврач прояснил судьбу змеи на фасаде больницы Фишера в ВолжскомСмотреть фотографии
18:05
На ул. Дзержинского в Волгограде обновили полкилометра теплосетейСмотреть фотографии
17:31
В Волжском пожар в трехэтажке попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Миниатюра храма Александра Невского в сквере Волгограда может остаться навсегда без крестовСмотреть фотографии
17:19
Двое детей 12 и 14 лет угнали микроавтобус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 