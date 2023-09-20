



Волгоградский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда по содержанию агрессивных собак в изолированных условиях, создание которых должна профинансировать администрация города, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, с иском в Центральный районный суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился прокурор Волгограда. На заседании установлено, что организация деятельности по обращению с животными без владельцев, которые обитают на территории Волгограда, находится в компетенции департамента городского хозяйства.

Для содержания таких животных оборудован пункт временного размещения, который состоит из 54 вольеров, в которых могут находиться до 550 животных. Условий для размещения агрессивных животных, которые не могут быть возвращены на прежние места обитания до передачи их новым владельцам или естественной смерти, нет.

По данным территориального Управления Роспотребнадзора, в 2022 году в больницы обратилось 5001 человек по поводу укусов животных. Из этого количества 1273 пострадавших - дети. Антирабическая помощь, которая проводился для предотвращения заболевания бешенством, в прошлом году проводилась 2904 укушенным гражданам, среди которых 698 детей.

На суде прозвучало, что только в прошлом году требовалось финансирование для содержания животных в количестве 1000 особей, но на это средств так и не выделили.

Решением Центрального районного суда на администрацию Волгограда возложена обязанность в течение 6 месяцев с момент вступления судебного решения в законную силу профинансировать эти мероприятия. Администрация города пыталась обжаловать это решение, но апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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