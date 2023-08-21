В Волгоградской области бездомным животным рассчитали квадратные метры в приютах

Общество 21.08.2023 20:45
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21.08.2023 20:45
Комитет ветеринарии продолжает работу над нормативной базой по обращению с бездомными животными в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ профильного ведомства, изменения внесены в ранее опубликованный документ № 600а «Об утверждении порядков по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев и по организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Волгоградской области».
Теперь в нем прописана минимальная площадь, которая выделяется на каждую собаку и кошку в приютах, куда они попадают после отлова. В частности, уточняется, что животные в карантинных помещениях должны содержаться в изолированных отсеках, индивидуальных клетках или вольерах индивидуально либо в группах.
Так, минимальная площадь для крупной собаки в изолированном отсеке или вольере определена в размере 2 кв.м. (1 х 2 метра). Для мелких пород – 1,5 кв.м. (1 х 1,5 метра). Для кошек площадь индивидуальных отсеков и вольеров указана в размере 0,5 кв.м. (1 х 0,5 метра). Площадь при групповом содержании исчисляется исходя из размера животных.
В одном отсеке или одной клетке карантинного помещения запрещается нахождение одновременно нескольких животных, за исключением случаев, когда они были отловлены по одной заявке (заказ-наряду).
Изменения касаются и ежедневного быта в приютах, где поилки, кормушки и миски для животных должны мыться ежедневно с использованием моющих средств, безопасных для питомцев. В карантином помещении поилки, кормушки и миски должны обрабатываться отдельно от остальных животных с использованием безопасных дезинфицирующих средств.
Теперь бездомышей, как указано в обновленном приказе, будут снимать на видео. В документе прописана видеозапись процесса возврата животных на улицу. В ходе съемки четвероногих необходимо озвучивать место их выпуска и озвучивать номера бирок животных.
Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
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