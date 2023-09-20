«Набросилась на хозяйку»: в станице Волгоградской области объявили карантин из-за бешеной собаки





В станице Березовская Даниловского района Волгоградской области объявлен карантин по бешенству. Как сообщили V102.RU в администрации сельского поселения, смертельная инфекция была выявлена у домашней собаки.

В станице Березовская Даниловского района Волгоградской области объявлен карантин по бешенству. Как сообщили V102.RU в администрации сельского поселения, смертельная инфекция была выявлена у домашней собаки.

- Скорее всего, ее укусила больная лиса, их в этом году у нас много развелось, - рассказали местные жители. – Дикое животное могло забежать в станицу и накинуться на собаку.Уже зараженная бешенством собака набросилась однажды и на свою хозяйку. Женщина вовремя прошла лечение в больнице, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. А через какое-то время труп собаки нашли в центре станицы.Сейчас в Березовской проходят мероприятия в рамках объявленного карантина, в том числе ветеринары вакцинируют домашних животных, которых могла покусать бешеная собака.