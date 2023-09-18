







В редакцию ИА «Высота 102» поступает много звонков от жителей региона с просьбой помочь найти бывшего регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград», который прекратил работу, но продолжает присылать долговые счета.

Напомним, с 1 августа 2023 года лишенный статуса региональный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград» больше не осуществляет свою деятельность, но гражданам продолжают приходить письма с требованием погасить долги. Причем, в списке должников оказываются не только добросовестные плательщики, но и люди, которые давно уже умерли

В Госжилнадзоре, куда информагентство обратилось за разъяснениями, рассказали, что необходимо делать гражданам в данной ситуации, если им или их родственникам приходят долговые счета, с которыми они не согласны.

- Данная ситуация относится к вопросам имущественного характера, и может быть разрешена либо путем проведения сверки расчетов, либо в судебном порядке, - пояснили в ведомстве. - Так, согласно действующему законодательству, исполнитель коммунальных услуг, в данном случае ООО «Ситиматик-Волгоград», обязан производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности и немедленно по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи.

За проведением указанной сверки потребителям необходимо обращаться с заявлением в адрес ООО «Ситиматик-Волгоград»: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 5, этаж 3, либо по электронной почте. Телефоны для справок: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.

скачать форму заявления вы можете в телеграм-канале «Высоты 102», перейдя по ссылке – https://t.me/infoV102ru/18940): Форма заявления для сверки (













Если вопрос по списанию задолженности, либо ее перерасчета с бывшим регоператором решить в досудебном порядке невозможно, то, как отмечают в облкомприроды, потребителям необходимо обращаться в суд по месту регистрации ответчика - это Центральный районный суд Волгограда.

К исковому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие отсутствие долга.



