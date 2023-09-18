Общество 18.09.2023 17:54
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18.09.2023 17:54
В редакцию ИА «Высота 102» поступает много звонков от жителей региона с просьбой помочь найти бывшего регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград», который прекратил работу, но продолжает присылать долговые счета.
Напомним, с 1 августа 2023 года лишенный статуса региональный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград» больше не осуществляет свою деятельность, но гражданам продолжают приходить письма с требованием погасить долги. Причем, в списке должников оказываются не только добросовестные плательщики, но и люди, которые давно уже умерли.
В Госжилнадзоре, куда информагентство обратилось за разъяснениями, рассказали, что необходимо делать гражданам в данной ситуации, если им или их родственникам приходят долговые счета, с которыми они не согласны.
- Данная ситуация относится к вопросам имущественного характера, и может быть разрешена либо путем проведения сверки расчетов, либо в судебном порядке, - пояснили в ведомстве. - Так, согласно действующему законодательству, исполнитель коммунальных услуг, в данном случае ООО «Ситиматик-Волгоград», обязан производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности и немедленно по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи.
За проведением указанной сверки потребителям необходимо обращаться с заявлением в адрес ООО «Ситиматик-Волгоград»: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 5, этаж 3, либо по электронной почте. Телефоны для справок: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.
Форма заявления для сверки (скачать форму заявления вы можете в телеграм-канале «Высоты 102», перейдя по ссылке – https://t.me/infoV102ru/18940):
Если вопрос по списанию задолженности, либо ее перерасчета с бывшим регоператором решить в досудебном порядке невозможно, то, как отмечают в облкомприроды, потребителям необходимо обращаться в суд по месту регистрации ответчика - это Центральный районный суд Волгограда.
К исковому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие отсутствие долга.
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