Пляжи и дома на воде: волгоградцы рассказали, что хотят видеть на Сарпинском

Общество 16.09.2023 16:32
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16.09.2023 16:32
В Общественную палату Волгограда поступили первые предложения горожан по развитию островов Голодный и Сарпинский. Как рассказали V102.RU в администрации Волгограда, только за первые несколько дней после запуска форм обратной связи поступили десятки предложений.
Главное в поступивших предложениях – это сохранение существующей экосистемы островов. При этом люди предлагают создать здесь экодеревни, современные пляжи, организовать сеть велодорожек и экотроп. Жители хуторов на Сарпинском высказываются в поддержку идеи создания дорожной инфраструктуры на острове и дорожно-транспортной связи с материковой частью города. Сейчас здесь только песчаные и грунтовые дороги.
Ряд идей касается развития индустрии развлечений. Волгоградцы предлагают создать детские зоны отдыха, копию Царицынской крепости, яхт-клуб, организованные места для рыбалки.
Напомним, трехстороннее соглашение по созданию первого в стране историко-культурного туристического комплекса ранее было заключено между администрацией региона, муниципалитетом и инвестором ЗАО «Лидер».
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркивал, что развитие острова – это прорывной проект, который позволит создать настоящий оазис. Глава региона обратил также внимание, что, привлекая инвестиции, власти будут контролировать процесс обустройства острова и создания объектов семейного и детского отдыха. В частности, на Сарпинском хотят организовать лагерь «Артек на Волге».
Фото телеграм-канала администрации Волгограда
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