



В Быковском районе Волгоградской области сегодня, 13 сентября, простились с погибшим при выполнении винского долга на территории Украины Алексеем Кобликовым. О гибели бойца с позывным «Марс» сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов, который также принимал участие в похоронах.

По словам Андрея Гимбатова, Алексей Кобликов начинал сержантом, затем заслужил офицерские погоны.

– Алексей навсегда с нами, с каждым, кому посчастливилось с ним общаться и, тем более, стоять плечом к плечу в бою. Все всегда были уверены: Марс не подведет. Он не знал ни страха, ни усталости, зато помнил – его самоотверженность чертовски нужна Родине, – вспоминает сегодня Андрей Гимбатов. – А еще он был очень искренним, отзывчивым человеком. Мы познакомились с ним в нашей самой первой гуманитарной поездке на СВО и с тех пор каждую поездку я искал встречи с Марсом. За время СВО он отправил к Бандере не один десяток нацистских существ. Алексей всегда знал, что он делает и ради чего. Погиб как настоящий герой. В бою не застрахован никто.

У Алексея Кобликова в Быковском районе Волгоградской области остались родители, жена и пятилетний сын.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me