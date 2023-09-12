Родственникам 12 волгоградцев передали ордена Мужества

Общество 12.09.2023 17:07
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12.09.2023 17:07
В Волгограде родственникам 12 героев, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, передали ордена Мужества, сообщили V102.RU в музее-панораме «Сталинградская битва».
Указом Президента Российской Федерации государственными наградами посмертно награждены:
- старший прапорщик Кукса Юрий Викторович;
- сержант Парежев Михаил Михайлович;
- сержант Кошелец Николай Викторович;
- младший сержант Мололкин Дмитрий Владимирович;
- младший сержант Козачков Сергей Валериевич;
- младший сержант Терехов Владимир Юрьевич;
- ефрейтор Шашков Савелий Николаевич;
- рядовой Лобанов Александр Алексеевич;
- рядовой Копанев Алексей Дмитриевич;
- рядовой Курмакаев Алексей Юрьевич;
- рядовой Никитин Дмитрий Сергеевич;
- рядовой Кутюкин Сергей Алексеевич.
Награды семьям погибших в Триумфальном зале музея-панорамы вручили заместитель военного комиссара Волгоградской области Фарид Хисматуллин и глава областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий.
Фото: музея-панорамы «Сталинградская битва»
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