В Волгоградской области ремонтируют переданную в федеральную собственность дорогу на Самару





В Волгоградской области отремонтировали первые 20 км трассы на Самару, которую в 2021 году регион передал в федеральную собственность, сообщает V102.RU со ссылкой на информацию ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Два года назад, напомним , в федеральную собственность были переданы несколько областных трасс - участок дороги Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» протяженностью 239 км и ее ответвление – подъезд к двустороннему автомобильному пункту пропуска «Вишневка» длиной 153 км на границе с Казахстаном.

– В этом году на трассе стартовали два ремонта: один на участке с 633-го по 652-й км в районе Быково, а второй – на отрезке с 730-го по 750-й км на северном выезде из Волжского. Работы в целом рассчитаны на 2 года. Дорожники каждый из участков разделили на два этапа: первый завершили в сентябре 2023 года. На отрезках общей протяженностью 20 км (с 633-го по 642-км км и с 739-го по 750-й км) при помощи метода холодной регенерации из органоминеральной смеси устроили новое основание толщиной 20 см, а дорожное покрытие – из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной устойчивостью к образованию дефектов, - сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В ходе ремонта указанные участки дороги обустроили в соответствии с современными требованиями по безопасности дорожного движения. Второй этап ремонта полностью завершится в 2024 году.

Как ранее сообщалось, трасса Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» обеспечивает не только международные и межрегиональные транзитные связи, но и местное сообщение: к дороге примыкают десятки городов и сельских поселений. Самый крупный из них - город Волжский с населением более 300 тысяч человек.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград