Волгоградская область передала в федеральную собственность дорогу на Самару

Общество 08.10.2021 13:03
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08.10.2021 13:03
Почти 400 км автодорог в Волгоградской области получили федеральный статус. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, речь идет о бывших областных трассах – участке дороги Р-229 "Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград" протяженностью 239 км и ее ответвлении – подъезде к двустороннему автомобильному пункту пропуска "Вишневка" длиной 153 км на границе с Казахстаном.
Федеральные дорожники уже приступили к работам по содержанию новой трассы, которая, как ожидается, станет дублером трассы Р-228 "Сызрань – Саратов – Волгоград". Это позволит снизить нагрузку на эту дорогу и обеспечить транзитное сообщение до границы с Казахстаном.
"До начала холодов мы проведем ряд работ по ликвидации неровностей на особо опасных участках. Уже определена подрядная организация, которая будет заниматься содержанием трассы Р-229, приобретена соответствующая дорожная техника. В ближайших планах — отремонтировать, в том числе капитально, участки дороги, привести в соответствие нормативам мостовые сооружения. Мы также рассмотрим вопросы по перспективному развитию трассы и улучшению ее пропускной способности, строительству и реконструкции объектов. Поэтапно приведем всю дорогу в соответствие федеральному статусу", - сообщил начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.
В настоящее время участки трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в основном относятся к дорогам третьей категории, а подъезд к ДАПП "Вишневка" – к четвертой. Трасса обеспечивает не только международные и межрегиональные транзитные связи, но и местное сообщение: к дороге примыкают десятки городов и сельских поселений. Самый крупный из них - город Волжский с населением более 300 тысяч человек.
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