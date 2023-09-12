Под Волгоградом уничтожат 26 тысяч пачек «пиратских» сигарет

Общество 12.09.2023 09:33
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12.09.2023 09:33
Городищенский районный суд Волгоградской области признал бесхозяйственной и подлежащий уничтожению крупную партию контрафактных сигарет, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство обратилось с соответствующим иском в суд.
Установлено, что в январе 2022 года полицейские в ходе проверки изъяли 26 тысяч пачек контрафактных сигарет. Их владелец так и не был установлен, а продукция все это время хранилась в ОМВД России по Городищенскому району.
Теперь по решению суда отдел полиции должны освободить от залежей контрафакта.
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