Под Волгоградом уничтожат 26 тысяч пачек «пиратских» сигарет









Городищенский районный суд Волгоградской области признал бесхозяйственной и подлежащий уничтожению крупную партию контрафактных сигарет, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство обратилось с соответствующим иском в суд.

Установлено, что в январе 2022 года полицейские в ходе проверки изъяли 26 тысяч пачек контрафактных сигарет. Их владелец так и не был установлен, а продукция все это время хранилась в ОМВД России по Городищенскому району.

Теперь по решению суда отдел полиции должны освободить от залежей контрафакта.



