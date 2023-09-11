Общество

Волгоградцы помогли найти пропавшего мужчину со шрамами

Общество 11.09.2023 20:42
0
11.09.2023 20:42


Благодаря помощи неравнодушных людей в Волгограде удалось найти пропавшего еще 19 августа мужчину. Радостной новостью поделились с V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег».
- Он жив и здоров, - рассказали волонтеры.
Напомним, ранее сообщалось об исчезновении 25-летнего Юрия Ш., имеющего особые приметы в виде шрамов на лице и татуировках на теле. Его видели сначала в Краснооктябрьском районе, волгоградцы также сообщали, что встречали похожего человека в общественном транспорте.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.09.2023 17:31
Общество 11.09.2023 17:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.09.2023 13:11
Общество 11.09.2023 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.09.2023 12:08
Общество 11.09.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2023 11:13
Общество 11.09.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2023 09:42
Общество 11.09.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 19:11
Общество 10.09.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 18:08
Общество 10.09.2023 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 14:33
Общество 10.09.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 13:29
Общество 10.09.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 13:05
Общество 10.09.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 11:22
Общество 10.09.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 11:00
Общество 10.09.2023 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 09:13
Общество 10.09.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 08:39
Общество 10.09.2023 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 08:21
Общество 10.09.2023 08:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:42
Волгоградцы помогли найти пропавшего мужчину со шрамамиСмотреть фотографии
20:16
Волгоградское УФАС проверит цены на бензинСмотреть фотографии
19:45
Денежные призы разыграли на турнире по спортивной борьбе к 100-летию «Динамо» под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:22
«Их чуть ли не в мешках выбрасывают»: в Котово спасли собаку с пластиковой бутылкой на головеСмотреть фотографии
18:56
Суд в Волгограде рассмотрел дело о трусливом злодее и бойкой девочке с корзинкойСмотреть фотографии
18:30
Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВОСмотреть фотографии
18:29
Билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценамСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде еще один пособник украинских вымогателей получил срокСмотреть фотографии
17:31
Сотрудники и ветераны УФСБ отметили в Волгограде 146 лет со дня рождения ДзержинскогоСмотреть фотографии
16:45
Под Волгоградом мужчина сгорел в строительном вагончикеСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде бывшему гаишнику дали 8 лет строгача за взятки в 35 миллионовСмотреть фотографии
15:29
Получивший ожоги 90% тела ребенок умер в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
15:28
Эксперт: вход на сайты и в приложения через звонки – угроза безопасности россиянСмотреть фотографии
15:17
Тренера волгоградского женского «Ротора» дисквалифицировали в БрянскеСмотреть фотографии
15:10
ВТЗ стал лидером по количеству призовых мест на корпоративном форуме ТМКСмотреть фотографии
14:45
«Ничего не помню»: камышанин после посещения клуба разбил 19 автомобилейСмотреть фотографии
14:13
При подсчете голосов на выборах в Волгограде наблюдатель получил сотрясениеСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров поручил сформировать бюджет с учетом интересов ВолгоградаСмотреть фотографии
13:11
Ответственное потребление: AB InBev Efes запустила в Волгоградской области социальную кампаниюСмотреть фотографии
13:10
Ба, знакомые все лица: бывшие депутаты снова усядутся в думы трех городов Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Рейсовые автобус и маршрутка столкнулись в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
В Урюпинске водитель задавил пешехода и бросил автомобильСмотреть фотографии
12:08
Главврача Михайловской ЦРБ оштрафовали из-за лечившегося за свой счет пациентаСмотреть фотографии
11:39
Экс-главу поселения под Волгоградом лишили доверия после земельной сделки с зятемСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом «Лада Гранта» сбила двух пешеходов, одного насмертьСмотреть фотографии
11:13
После сенсационной находки в Волгограде могут открыть историко-археологический центрСмотреть фотографии
11:02
СК возбудил дело по факту тяжелой травмы юного акробата в городе ФроловоСмотреть фотографии
10:45
«Мурашки по коже идут»: губернатор Бочаров прикоснулся к золоту сарматов в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде на выборы пришли 174499 человек: предварительные итогиСмотреть фотографии
09:42
В мэрии Волгограда обещали понаблюдать за давкой в троллейбусах №10АСмотреть фотографии
 