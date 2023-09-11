Волгоградцы помогли найти пропавшего мужчину со шрамами

Общество 11.09.2023 20:42
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11.09.2023 20:42
Благодаря помощи неравнодушных людей в Волгограде удалось найти пропавшего еще 19 августа мужчину. Радостной новостью поделились с V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег».
- Он жив и здоров, - рассказали волонтеры.Напомним, ранее сообщалось об исчезновении 25-летнего Юрия Ш., имеющего особые приметы в виде шрамов на лице и татуировках на теле. Его видели сначала в Краснооктябрьском районе, волгоградцы также сообщали, что встречали похожего человека в общественном транспорте.
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