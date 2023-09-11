



В Волгограде в ближайшей перспективе может появиться современный историко-археологический центр. Идею создания такого центра сегодня, 11 сентября, озвучил губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров, напомним, этим утром побывал в промышленной зоне города Волжского, где местные археологи сделали сенсационную находку, раскопав два погребения сарматских царственных особ.

По информации сотрудников волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, в захоронениях обнаружены эллинистическая серебряная посуда, бронзовые котлы, железные мечи в золотых обкладах ножен, колчанные наборы с железными стрелами, колчанные крючки, золотые поясные и портупейные пряжки, браслеты и многое другое.

– Мы знаем, что на территории Волгоградской области, Волго-Донской территории еще много тайн и секретов развития цивилизации, – отметил Андрей Бочаров во время своей поездки на место раскопок. – И поэтому считаю очень важным поддержать предложения археологов, историков и создать на территории Волгоградской области современный историко-археологический центр с реставрационными возможностями, который будет служить настоящему и будущему.

Как отметил глава региона, экспедиции будут носить постоянный характер, а центр будет участвовать в организации раскопок и «привлекать желающих участвовать в этой интересной, захватывающей работе».