Два районных суда в Волгоградской области остались без председателей





В Волгоградской области ищут кандидатов на вакантные должности председателей двух районных судов. Как сообщает V102.RU, об этом объявила квалификационная коллегия судей Волгоградской области.

В настоящее время «обезглавлены» районные суды в Алексеевском и Жирновском районах Волгоградской области. Как указано на сайте Алексеевского райсуда, бывшего председателя Андрея Иголкина коллектив проводил в почетную отставку еще в начале июля текущего года. Сколько пустует кресло председателя Жирновского районного суда – неизвестно. В списке должностей лишь указано, что эта должность вакантна.

Также в регионе ищут кандидата в судьи Ворошиловского районного суда Волгограда и областного суда.

Заявления и документы от претендентов в квалифколлегии ждут до 6 октября текущего года.







