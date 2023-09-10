Два районных суда в Волгоградской области остались без председателей

Общество 10.09.2023 18:08
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10.09.2023 18:08
В Волгоградской области ищут кандидатов на вакантные должности председателей двух районных судов. Как сообщает V102.RU, об этом объявила квалификационная коллегия судей Волгоградской области.
В настоящее время «обезглавлены» районные суды в Алексеевском и Жирновском районах Волгоградской области. Как указано на сайте Алексеевского райсуда, бывшего председателя Андрея Иголкина коллектив проводил в почетную отставку еще в начале июля текущего года. Сколько пустует кресло председателя Жирновского районного суда – неизвестно. В списке должностей лишь указано, что эта должность вакантна.
Также в регионе ищут кандидата в судьи Ворошиловского районного суда Волгограда и областного суда.
Заявления и документы от претендентов в квалифколлегии ждут до 6 октября текущего года.
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