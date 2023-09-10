Общество

Дождь и холодный ветер ожидают волгоградцев 10 сентября

Общество 10.09.2023 08:21
0
10.09.2023 08:21


Сегодня, 10 сентября, в заключительный день празднования 434-летия Волгограда в городе на Волге ожидается прохладная и дождливая погода, передает V102.RU. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в течение дня возможен кратковременный дождь при температуре +18...+20º. Ветер северо-западный 8-13 м/с.
В районах области также прогнозируются кратковременные дожди с порывами северо-западного ветра до 15-17 м/с. Днем  +16...+21º.
Ранее сообщалось, что Волгоград находится во власти северного циклона. В конце сентября в регионе ожидаются первые заморозки. 
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.09.2023 13:29
Общество 10.09.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 13:05
Общество 10.09.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 11:22
Общество 10.09.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 11:00
Общество 10.09.2023 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 09:13
Общество 10.09.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2023 08:39
Общество 10.09.2023 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 21:58
Общество 09.09.2023 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 21:20
Общество 09.09.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 20:40
Общество 09.09.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 19:22
Общество 09.09.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 18:31
Общество 09.09.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 16:36
Общество 09.09.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 16:15
Общество 09.09.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2023 14:53
Общество 09.09.2023 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2023 13:52
Общество 09.09.2023 13:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:29
Избирком Волгоградской области озвучил данные о явке на 12:00 в третий день выборовСмотреть фотографии
13:05
Благовест и брейк-данс с ожившими скульптурами завершат День города в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:22
Камышин обгоняет Волгоград и Волжский по явке на выборахСмотреть фотографии
11:00
ЗАГСы Волгограда зарегистрировали 112 пар в День городаСмотреть фотографии
10:43
Самокатчик сбил девушку на Астраханском мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Россиян не пустят в Европу с чемоданами, смартфонами и шампунемСмотреть фотографии
10:08
Юноша на велосипеде погиб в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:13
Жара ушла, запрет остался: леса в Волгоградской области будут закрыты до 14 октябряСмотреть фотографии
08:39
Третий день выборов стартовал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:21
Дождь и холодный ветер ожидают волгоградцев 10 сентябряСмотреть фотографии
21:58
Празднование 434-летия Волгограда завершили ярким фейерверком: фото и видеоСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области снова посчитали избирателейСмотреть фотографии
20:40
Лариса Долина захотела в Волгограде танцев и теплаСмотреть фотографии
20:36
Без голов: матч «Ротора» с «Чайкой» на Волгоград Арене закончился ничьейСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде музыкальных фанатов отправят домой спецрейсомСмотреть фотографии
18:31
«Толпа в экстазе»: в Волгограде группа RASA требует пустить фанатов на сценуСмотреть фотографии
17:02
Чиновники Фролово испугались Бастрыкина и тихой сапой закрыли дымящую свалкуСмотреть фотографии
16:36
Избирком озвучил, кто оказался пассивным на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
Третьи спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» проходят в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
ЛДПР вышла в Госдуму с требованием заморозить цены на бензинСмотреть фотографии
14:53
«Это не эпатаж»: в Волгоградский области на выборы пришел мужчина в букляхСмотреть фотографии
14:00
На волгоградской трассе молодого парня после ДТП насмерть переехал неизвестныйСмотреть фотографии
13:52
С днем рождения, Волгоград! ПСБ поддержал праздничные мероприятия в честь Дня городаСмотреть фотографии
13:24
«Время собирать камни»: Бочаров прогулялся по Волгограду и заглянул в будущееСмотреть фотографии
12:10
И даже дождь не помеха. В Волгограде показали ретроавтомобили, провели забег и устроили брейк-дансСмотреть фотографии
11:02
Жители Волгограда выступили за развитие инфраструктуры на острове СарпинскомСмотреть фотографии
10:00
Потеплеет, но не существенно. Волгоград оказался во власти упрямого циклона с севераСмотреть фотографии
09:36
Байкеры мотоклуба BlackSmiths встретятся у речпорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде перекрыли рокадную дорогу и дали зеленый свет пешеходамСмотреть фотографии
 