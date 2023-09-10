Дождь и холодный ветер ожидают волгоградцев 10 сентября





Сегодня, 10 сентября, в заключительный день празднования 434-летия Волгограда в городе на Волге ожидается прохладная и дождливая погода, передает V102.RU. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в течение дня возможен кратковременный дождь при температуре +18...+20º. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

В районах области также прогнозируются кратковременные дожди с порывами северо-западного ветра до 15-17 м/с. Днем +16...+21º.

Ранее сообщалось, что Волгоград находится во власти северного циклона . В конце сентября в регионе ожидаются первые заморозки.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»