Дождь и холодный ветер ожидают волгоградцев 10 сентября

Общество 10.09.2023 08:21
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10.09.2023 08:21
Сегодня, 10 сентября, в заключительный день празднования 434-летия Волгограда в городе на Волге ожидается прохладная и дождливая погода, передает V102.RU. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в течение дня возможен кратковременный дождь при температуре +18...+20º. Ветер северо-западный 8-13 м/с.
В районах области также прогнозируются кратковременные дожди с порывами северо-западного ветра до 15-17 м/с. Днем +16...+21º.
Ранее сообщалось, что Волгоград находится во власти северного циклона. В конце сентября в регионе ожидаются первые заморозки.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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