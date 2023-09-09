Общество

Байкеры мотоклуба BlackSmiths встретятся у речпорта в Волгограде

Общество 09.09.2023 09:36
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09.09.2023 09:36


В Волгограде сегодня, 9 сентября, на Центральной набережной горожане и гости города смогут пообщаться с байкерами мотоклуба BlackSmiths. Как сообщает V102.RU, мотоциклисты со всей России встретятся в городе-герое. 

— Съезд в Волгограде приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве, — рассказали информагентству представители мотоклуба. — Байкеры проедутся по местам боевой славы наших предков, защищавших нашу родину от фашистских захватчиков, и почтят их память. 

Горожане смогут увидеть самые разнообразные мотоциклы членов клуба в 17.00 у здания Речпорта. 

— Название BlackSmiths (в переводе с английского «кузнецы», — Прим. ред.) связано с погибшим товарищем — спецназовцем Олегом Кузнецовым, который защищал нашу страну и воевал в горячих точках и увлекался мотоциклами, — пояснили в мотоклубе. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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