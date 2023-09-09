В Волгограде перекрыли рокадную дорогу и дали зеленый свет пешеходам

В Центральном районе Волгограда начали действовать ограничения на передвижение транспорта в связи с празднованием Дня города. Как сообщает V102.RU, остановлено движение по Нулевой продольной, отдельные улицы в городе сделали пешеходными.

— С 20.00 8 сентября прекращено движение на Нулевой продольной. Временный запрет действует до 24.00 9 сентября на всем протяжении магистрали в границах от улицы Калинина до улицы Маршала Крылова. Также заблокированы улицы 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменская и Комсомольская, — уточнили в мэрии Волгограда. — Улица Чуйкова станет пешеходной с 20.00 8 сентября до 24.00 9 сентября. Однако в границах от Краснознаменской до Комсомольской улица Чуйкова будет перекрыта до 22.00 10 сентября.





Напомним, что в Волгограде с пятницы, 8 сентября, начали перекрывать дороги на центральных улицах в связи с подготовкой и проведением мероприятий по случаю празднования 434-летя города на Волге. Закрыта для автомобилей площадь Павших Борцов и примыкающие к ней улицы, а также улица Мира в границах от Краснознаменской до Комсомольской.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Скриншот: «Яндекс. Карты»

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