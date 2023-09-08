Общество

Нет ни запроса, ни проекта: инициатору загадочной стройки на ул. Советской могут грозить санкции

Общество 08.09.2023 18:03
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08.09.2023 18:03


В администрации Волгограда заявляют, что не выдавали разрешений на какое-либо строительство в Центральном районе на ул. Советской, 18. Более того, уточняют в мэрии, собственник участка никак себя не обозначал и не подавал заявок. В связи с этим, уточняют чиновники, в случае незаконной стройки к юридическому лицу могут применить санкции. 

Напомним, сегодня, 8 сентября, ИА «Высота 102» опубликовало информацию о том, что в самом центре города – вплотную к школе №81 – спецтехника готовит площадку под строительство предположительно многоэтажного жилого дома. Информацию об этом, корреспондентам сообщили и рабочие, находившиеся на месте, и представители коммерческой организации «АВ-Техно», выкупившей земельный участок у бывшего волгоградского чиновника. 

В мэрии в ответ на редакционный запрос сразу сообщили, что разрешений на бурную деятельность на ул. Советской не выдавали, а позже предоставили более развернутый комментарий. 

– Земельный участок по ул. Советской, 18 находится в частной собственности. Тем не менее, проведение на его территории строительных работ без получения разрешения на строительство запрещено действующим законодательством. Для получения разрешения на строительство собственник должен обратиться в городской департамент градостроительства и архитектуры с соответствующим заявлением, подкрепленным полным пакетом документов – в том числе, с независимой экспертизой проекта, – уточнили в администрации Волгограда. – На сегодняшний день правообладатель за выдачей разрешения на строительство в муниципалитет не обращался. 

Если подтвердится, что собственник участка приступил к строительным работам самостоятельно, наказать его может компетентный в этом случае орган. А именно – Госстройнадзор. 

– В том случае, если строительные работы проводятся без получения разрешения, к нарушителю могут быть применены санкции со стороны инспекции государственного строительного надзора, – уточнили в мэрии. 

Напомним, что на ул. Советской, 18 до 2020 года располагалось одноэтажное здание хлораторной подстанции. Следовательно, чтобы возвести на этом месте жилой дом, должны быть внесены изменения в разрешенный вид использования участка, а проект строительства должен пройти обязательную в таких случаях процедуру публичных слушаний – данное требование прописано в Градостроительном Кодексе РФ. Однако, сообщают местные жители, слушаний не было, а чиновники не видели и проекта.

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