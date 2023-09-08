«Нас спросили?»: часть ул. Советской в Волгограде без ведома мэрии готовят под застройку

Жители Центрального района Волгограда ошарашены появлением строительной техники на участке рядом со школой №81 на пересечении улиц Советская и Комсомольская.



– Здесь уже неделю работают бульдозеры и тракторы, рабочие не скрывают, что готовят площадку под строительство жилого высотного дома, - рассказали V102.RU волгоградцы. – Мы просто в шоке! Как можно додуматься буквально «прилепить» дом к школе? Это же самая настоящая точечная застройка, которая, как нам казалось, осталась в девяностых годах. Но нет, кто-то очень умный решил построить здесь дом – а что, место ведь хорошее, вид прямо на Волгу открывается. Можем себе представить, сколько застройщик заработает на продаже квартир. Кого волнует, что в нескольких метрах от стройки находится школа и жилые дома.



Жители недоумевают, как можно было получить разрешение на жилое строительство в исторической части города.



– По нашей информации, никаких публичных слушаний по изменению зоны участка и разрешенного вида использования не проходило. Во всяком случае об этом ничего не знают живущие по соседству со стройкой люди, – утверждают волгоградцы. – Складывается ощущение, что все сделали втихаря, чтобы поставить нас перед фактом.







По словам волгоградцев, рабочие, которые уже вовсю трудятся на огороженном участке, утверждают, что к строительству высотки имеет отношение один из депутатов Волгоградской областной думы.



Раньше на пятачке около школы №81 находился объект, принадлежавший водоканалу. Однако затем участок со зданием хлораторной был реализован с торгов. Старое здание было снесено и участок почти четыре года пустовал. Но недавно здесь начала работать строительная техника, в чем убедился корреспондент V102.RU.

Сама стройка огорожена разрисованным бетонным забором, однако зайти на территорию можно свободно. На участке стояло несколько тракторов, работала лишь одна машина, пробивающая грунт. Рабочий на вопрос корреспондента, что здесь строят, ответил просто: «Жилой дом». При этом никаких щитов с информацией об объекте строительства, а также о застройщике, журналист не обнаружил. Но и это оказалось не тайной. Рабочие пояснили, что являются сотрудниками компании «АВ-Техно».







Редакция V102.RU обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прояснить ситуацию вокруг загадочного строительства в центре города, которое ведется, кстати, недалеко от мэрии. В частности, в редакционном запросе содержались следующие вопросы: строительство какого объекта здесь ведется, какая компания осуществляет строительство, есть ли разрешение на строительство, проводились ли публичные слушания по данному вопросу, каков разрешенный вид использования данного участка, где строится высотка. Также мы спросили, вносились ли изменения в разрешенный вид использования участка, а если вносились, то когда и по чьей инициативе?



Однако в администрации города не стали отвечать на все поставленные вопросы, сообщив лишь, что данный участок находится в частной собственности и добавили, что на сегодняшний день правообладатель за выдачей разрешения на строительство в муниципалитет не обращался.

Журналист, в свою очередь, связался с компанией «АВ-Техно», где пояснили, что, действительно, в настоящее время они проводят работы по демонтажу конструкций и фундамента старого здания на участке ул. Советская, 18.

– Пока рано говорить о начале строительства, сейчас мы готовим необходимые документы, – заявили в компании. – Как только мы приступим к работам, сделаем официальное заявление.

Фото: Алексея Костякова/V102.RU

