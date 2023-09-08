



Пресс-служба администрации Волгограда 8 сентября опубликовала расписание концерта, которым на набережной в субботу завершатся гуляния по случаю Дня города. По информации мэрии, Лариса Долина появится на главной сцене перед фейерверком, а перед этим свои хиты исполнят другие исполнители и коллективы.

Начнется концерт в 17.00 с местных артистов – с концертной программой «Волгоград – это Мы» выступят творческие коллективы Волгограда.

Через час – в 18.00 – на встречу с волгоградскими зрителями выйдет музыкальный дуэт RASA (Виктор Поплеев и Дарья Шейко), который исполнит такие песни, как «Пчеловод», «Фиолетово» и «Витамин».

Сколько будет длиться выступление «пчеловодов» не сообщается, но известно, что на смену им перед Ларисой Долиной ведущие пригласят рок-группу «Земляне».

Появление поп-дивы запланировано на 20.00. За 3 миллиона рублей Лариса Долина, вероятно, исполнит «Погоду в доме», песню «Стена» и другие.

В 21.00 на набережной ожидается фейерверк.