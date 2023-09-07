Участники СВО и их дети смогут бесплатно пройти подготовку в вузы





Проект приказа, согласно которому участники СВО и их дети смогут бесплатно проходить обучение на подготовительных отделениях вузов, подготовили в Минобрнауки РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральной ведомство.

– Проект приказа расширяет перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети, – цитата.

Согласно приказу, возможность проходить обучение бесплатно будет предоставлена гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцам (участникам СВО) и их детям, а также другим категориям военнослужащих.

– Такая мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования, – уточняют в министерстве.