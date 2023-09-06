Расследования

Мастер автосервиса в Волгоградской области угнал и разбил в хлам машину клиентки

Расследования 06.09.2023 11:53
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06.09.2023 11:53



В Волгоградской области 33-летнего работника автосервиса задержали по подозрению в угоне машины клиента. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, с заявлением в полицию Калачевского района о пропаже «ВАЗ-2110» обратилась 42-летняя владелица автомобиля. Женщина рассказала, что ее машина находилась на ремонте в автосервисе, но ее кто-то угнал. 
Сотрудники полиции нашли автомобиль в нескольких километрах от места происшествия в разбитом и технически неисправном состоянии. По подозрению в угоне задержали работника автосервиса, который, как оказалось, ранее был судим. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что мужчина решил взять машину клиента, чтобы проехать несколько километров, но не справился с управлением, вылетел в кювет, где опрокинулся и наехал на деревья. После этого он бросил разбитый автомобиль и убежал.  
Задержанному за угон автомобиля грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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