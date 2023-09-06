







В Волгоградской области 33-летнего работника автосервиса задержали по подозрению в угоне машины клиента. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, с заявлением в полицию Калачевского района о пропаже «ВАЗ-2110» обратилась 42-летняя владелица автомобиля. Женщина рассказала, что ее машина находилась на ремонте в автосервисе, но ее кто-то угнал.

Сотрудники полиции нашли автомобиль в нескольких километрах от места происшествия в разбитом и технически неисправном состоянии. По подозрению в угоне задержали работника автосервиса, который, как оказалось, ранее был судим. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что мужчина решил взять машину клиента, чтобы проехать несколько километров, но не справился с управлением, вылетел в кювет, где опрокинулся и наехал на деревья. После этого он бросил разбитый автомобиль и убежал.

Задержанному за угон автомобиля грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



