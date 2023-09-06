Расследования 06.09.2023 11:53
0
06.09.2023 11:53
В Волгоградской области 33-летнего работника автосервиса задержали по подозрению в угоне машины клиента. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, с заявлением в полицию Калачевского района о пропаже «ВАЗ-2110» обратилась 42-летняя владелица автомобиля. Женщина рассказала, что ее машина находилась на ремонте в автосервисе, но ее кто-то угнал.
Сотрудники полиции нашли автомобиль в нескольких километрах от места происшествия в разбитом и технически неисправном состоянии. По подозрению в угоне задержали работника автосервиса, который, как оказалось, ранее был судим. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что мужчина решил взять машину клиента, чтобы проехать несколько километров, но не справился с управлением, вылетел в кювет, где опрокинулся и наехал на деревья. После этого он бросил разбитый автомобиль и убежал.
Задержанному за угон автомобиля грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Суд Подмосковья засекретил дело генерала Музраева из Волгограда06.09.2023 08:57
Расследования 06.09.2023 08:57
Фигурантов дела об убийстве IT-специалиста в Волгограде запретил снимать конвой05.09.2023 21:00
Расследования 05.09.2023 21:00
В Камышине троих жителей Ставрополья приговорили к 15 годам колонии05.09.2023 17:05
Расследования 05.09.2023 17:05
В Волжском отважные покупатели отбили магазин от грабителя: видео05.09.2023 12:28
Расследования 05.09.2023 12:28
Дебошир из волгоградского отеля осужден за удары кулаком в лицо полицейскому05.09.2023 12:26
Расследования 05.09.2023 12:26
Черный дым заволок небо в поле в Волгоградской области04.09.2023 14:05
Расследования 04.09.2023 14:05
Завернутый в одеяло труп волгоградки пролежал в подвале дома два месяца04.09.2023 13:02
Расследования 04.09.2023 13:02
В Волжском судят двух чиновниц за раздачу льготных путевок детям коллег04.09.2023 09:38
Расследования 04.09.2023 09:38
Суд в Волгограде остановил рассмотрение скандального дела об избиении подростка полицейским03.09.2023 13:57
Расследования 03.09.2023 13:57
Под Волгоградом осудили съевшего чужих гусей оголодавшего мужчину03.09.2023 08:03
Расследования 03.09.2023 08:03
Превышение скорости стало причиной жуткого ДТП в Волгограде с гибелью двоих детей02.09.2023 11:01
Расследования 02.09.2023 11:01
«Они в реанимации»: выживших в страшной аварии на «танцующем» мосту в Волгограде женщину и ее дочь спасают врачи02.09.2023 10:42
Расследования 02.09.2023 10:42
Под Волгоградом напавшего на инвалида разбойника приговорили к 8 годам колонии02.09.2023 08:29
Расследования 02.09.2023 08:29
Глава ГУ МВД Вельможко взял на контроль проверку ДТП с погибшими детьми под Волгоградом02.09.2023 00:10
Расследования 02.09.2023 00:10
За рулем была их мать: стали известны подробности гибели двух детей в ДТП на мосту в Волгограде01.09.2023 22:16
Расследования 01.09.2023 22:16