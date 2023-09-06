Общество

Две дополнительные электрички развезут волгоградцев и волжан в День города

Общество 06.09.2023 14:19
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06.09.2023 14:19


9 сентября, после основных мероприятий празднования Дня города в Волгограде, жителей и гостей развезут по домам две дополнительные электрички. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, в этот день назначены два электропоезда по маршруту Волгоград-1 – Шпалопропитка и Волгоград-1 – Волжский:
- № 6215 Волгоград-1 – Шпалопропитка отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:40, прибытием на конечную ст. Шпалопропитка в 23:41;
- № 6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:45, прибытием на ст. Волжский в 23:36.
Напомним, основные мероприятия Дня города пройдут в Волгограде 9 сентября. В этот день в центре города состоится концерт с участием Ларисы Долиной, а также фейерверк. К слову, в этот же день на Волгоград Арене состоится матч волгоградского футбольного клуба. Так что волжане могут после игры отметить с волгоградцами праздник, не переживая, на чем можно уехать так поздно.  

Фото сайта Приволжской железной дороги

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