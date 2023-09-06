В Волжском цену на бывший медвытрезвитель снизили до 5 миллионов

Напомним, старая двухэтажка горела уже несколько раз. А развалины бывшего учреждения для отрезвления переборщивших с алкоголем граждан до сих пор привлекают подростков и сомнительных личностей.
Общество 06.09.2023 07:58
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06.09.2023 07:58
Напомним, старая двухэтажка горела уже несколько раз. А развалины бывшего учреждения для отрезвления переборщивших с алкоголем граждан до сих пор привлекают подростков и сомнительных личностей.
Новую попытку продать здание бывшего медвытрезвителя предприняли в Волжском Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ДОМ.РФ, двухэатжное полуразвалившееся здание предлагают купить за 5 миллионов рублей. Ранее бывший медвытрезвитель пытались реализовать по цене в 7 миллионов рублей, однако желающих не нашлось.Покупателю предлагается имущественный комплекс – участок 0,2 га и здание площадью почти в тысячу квадратов, расположенный в старой части Волжского среди жилой застройки и в полукилометре от железнодорожного и автовокзалов.
Напомним, старая двухэтажка горела уже несколько раз. А развалины бывшего учреждения для отрезвления переборщивших с алкоголем граждан до сих пор привлекают подростков и сомнительных личностей.
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