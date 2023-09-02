В Волгограде досрочно открыли мост на Третьей продольной

- Понятно, что рабочие моменты ещё будут, будете работать под самим мостом. Но давайте запускать движение сегодня — не будем ждать полного завершения проекта, - предложил Андрей Бочаров.
На объекте продолжатся торкретирование пролетных строений, бетонирование конуса, ремонт пролетных строений и опор на левом путепроводе. Кстати, работы выполняются с опережением почти на год.
Напомним, путепровод начали ремонтировать в апреле 2022 года. Реконструкцию ведет компания "Рисна", которая занималась ремонтом моста через Волжскую ГЭС.
Фото администрации Волгоградской области