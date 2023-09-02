В мэрии Волгограда опровергли проблему с учителями в школе №33

В администрации Волгограда опровергли отсутствие учителя в одном из начальных классов в МОУ СШ N 33, сообщает V102.RU.
- Данная информация не соответствует действительности. Педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса для всех классов. У всех без исключения классов данного учебного корпуса школы N 33 прошли торжественные линейки и состоялись занятия в первый учебный день, - заявила заместитель главы Волгограда Анна Кувычко.
По факту появления и распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру, заявили в администрации Волгограда.
Напомним,
ранее сообщалось о том, что учительница, которая преподавала в классе плохо говорящих на русском языке детей, покинула учеников. Прокуратура Волгоградской области начала проверку опубликованных рядом СМИ сведений.